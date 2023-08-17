金門縣消防局結合中央補助經費辦理專項訓練，強化消防人員自我安全及緊急救援能力。(圖／金門縣消防局提供)

內政部將消防人員救災安全管理列為重要工作目標，監督各縣市消防局持續強化訓練。(圖／金門縣消防局提供)

內政部消防署於充實特殊災害搶救器材，金門縣消防局獲補助49.5萬元經費，結合自籌預算總計95萬元。為妥善運用此次經費，特訂定「2023年精進消防人員火場救災訓練實施計畫」辦理專項訓練，結合中央補助經費採購之器材，持續健全提昇消防人員遭遇危急事件之緊急救援小組（Rapid InterventionTeam，RIT），以強化消防人員自我安全及緊急救援能力。

消防局指出，根據統計近10年消防人員火場殉職超過30人，其中數起事件更是同時有多位消防人員殉職，如桃園市2015年新屋保齡球館6名、2018年敬鵬工廠6名等；而2021年彰化縣發生喬友大樓火警，也造成1名消防人員死亡。鑑此，內政部將消防人員救災安全管理列為重要工作目標，監督各縣市消防局持續強化是項訓練。

消防局近年適逢組織擴編，部分進用新進人員，自去年起，進行中長期規劃，全面辦理外勤人員火場救災精進訓練，置重點於入室安全管理、火場危險預知、火場自救及呼救、指揮體系應變、緊急救援小組啟動等。

消防局表示，消防人員到達救災現場後即針對救災任務進行分工及搶救，但災害現場瞬息萬變，當消防人員本身發生受困傷亡事件時，必須透過平時訓練、指揮體系、個人救災技能及組織專責救援隊等方式進行伙伴救援，相關救援模式有別於一般火場搶救，需以系統化、科學化的方式，全面通盤提升訓練，以提升消防人員火場安全。

消防局長呂英華說，該局非常重視同仁救災安全，近年在中央(消防署)、縣議會、縣府及各界支持下，持續擴編增加員額，每年爭取經費購置快速救援板、充電式照明繩索等相關裝備器材，並辦理專項訓練，從軟硬體各面向逐步往前，在確保消防同仁救災安全的前提下，守護鄉親生命財產。