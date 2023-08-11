民進黨主席賴清德9日在中常會上高喊台灣不缺電，引發各界熱議。對此，台北市議員李彥秀直接拿出3月份民調打臉，指出有高達76.9%的民眾擔心夏天缺電，71.1%民眾對政府承諾「保證不缺電」沒有信心。李還狠批，民進黨與台灣人民活在平行時空？面對台灣嚴峻的國政問題，已經不能用「恐龍」來形容，而是處於「彌留」狀態。

李彥秀今（11）日在臉書發文提到，賴清德不但在談及能源議題時指出「台灣不缺電」，還拿出手機表示，根據台電公司資料，9日備轉容量率約10%，供電充足。李反駁，全國工總發表「2023工總白皮書」8日才提出示警，五缺問題（缺才、缺工、缺水、缺地及缺電），現在更嚴重。工總理事長苗豐強表示產業界支持綠能，但更希望電力來源不要只是燒煤燃氣，能有更多作法。

除此之外，李彥秀還提到，全國商總理事長許舒博在今年6月13日也發表談話，稱台灣任何燃油、燃煤皆須依靠進口，若單靠水力發電，乾旱時會很慘，台灣需要多元化電力，核電是必需，缺水、缺電對台灣不利，沒有經濟就不用談外交；另六月初，台積電董市長劉德音在股東會上也無奈表示，「政府說不缺電『我們只能相信』」，並建議政府重新檢討綠能政策，要有新方法投資綠電工程，讓廠商跟全世界競爭。

李彥秀還拿出民意調查數據，從啟思民本基金會三月民調可以看到，76.9%民眾擔心夏天缺電，71.1%民眾對政府承諾「保證不缺電」沒有信心。李直言，從工業到商業，從企業到民間，大家最擔心的就是「缺電」問題，尤其是台灣要發展高科技，更需要「超前部署」電力需求，護國神山台積電隨著先進製程大量產出，能源消耗也隨之增多，去年(2022)能源總消耗量為224億度，較前年的192億度增加16.66%，達歷年新高；而近年來備受關注的人工智慧產業，支撐AI發展的「算力」要仰賴更多電力，英國研究指出，每訓練一次ChatGPT，要耗費126個丹麥家庭一年的能源。開發ChatGPT的OpenAI今年一月用電量，相當於17.5萬個丹麥家庭一年的用電量。

對於賴清德高喊「今天（9日）」不缺電，李彥秀轟，根本就是置換概念，掩耳盜鈴，極度惡意！就像蔡英文說，「支持年輕朋友，基本工資連續七年調升，」但實際上，物價不斷上漲，薪資停滯不前，實質上台灣民眾的薪資所得，連續兩年「倒退嚕」。

對於李彥秀的分析，網友紛紛留言表示，「台灣不缺電？知道缺電，只是一再硬拗而已」、「政治人物要誠信 不能為自己私慾而缺了良心」、「台灣沒有天然資源，本來就應該各種燃料都要有準備，這是常識也攸關國家安全」、「不缺電但常斷電？」