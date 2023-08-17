基本工資審議委員會將在9月中上旬召開，林伯豐表示，企業為員工調薪是應該的，特別是有獲利企業就應為員工調薪，但是，以目前的國內外經濟情勢，調漲基本工資必須要兼顧經濟現況，依據各經濟機構的預測今年經濟難保二，基本工資的調幅應以經濟成長率（GDP）為基準，不應高於2％。

所以，林伯豐說，以今年GDP成長率來看，若是漲幅超過2％應該就不合理，但是，企業界更害怕的其實是缺電，並重申核電應列為基載電力選項。