Google之前調漲美國YouTube Premium會員價格，台灣也難逃，一名網友指出，iPhone跳出YouTube訂閱價格調漲通知，9月18日起350元的家庭方案大漲至520元，大喊漲太凶要退訂，其他網友看了也直呼訂不下去。

原PO在臉書「爆怨公社」貼出iPhone App Store的YouTube訂閱調漲通知截圖，驚呼「350元家庭方案漲50%，變成520元？」並在hashtag寫下「那真的是很不好意思了，退訂」認為一次漲太多很傻眼。

貼文PO出後，不少網友也紛紛留言：「退訂+1」、「我也是家庭方案，269漲到399」、「我本來是常訂閱的用戶，現在這種價格，真的訂不下去！所以不考慮續訂了」、「399……我退訂了」。有網友建議，不要從iPhone的Apple Store訂閱，因為蘋果抽成很重，退掉後改從電腦上的YouTube訂閱，只要399元，此外用VPN到別的國家買，會比較便宜，「用過Premium 後，真的回不去免費」。

根據Google公布的最新價格，YouTube Premium會員漲最兇的是iOS版本的家庭方案，從350元漲至520元，漲幅近5成，個人方案從230元漲到260元；安卓版本的個人方案179元上漲至199元，家庭方案269元漲至399元，學生方案109元漲到119元。漲幅介於9%至48%。