近來陸美角力越發激烈，帶動全球供應鏈陸續移出大陸生產，越南等國成為最大受惠者，但有專家直言，越南要取代大陸「世界工廠」的地位面臨許多挑戰，除了缺電問題，還包括物流建設落後阻礙了經濟發展。

根據越南媒體《VnExpress》報導，越南工商部進出口局副局長Tran Thanh Hai說，越南物流業產值規模成長幅度，每年平均成長14%至16%，約達到400億至420億美元，但Tran示警，當地基礎設施建設趕不上需求增加速度，導致物流成本過高，並不利當地企業的發展。

越南物流商業協會副主席Dang Vu Thanh表示，越南因為基礎建設不足，包括港口、機場、倉庫、工業園區之間欠缺完整的交通運輸系統，使物流成本占該國GDP（國內生產毛額）的18%左右，遠比其他國家還要高。

Dang呼籲，越南企業受到物流成本高昂衝擊，使越南出口和經濟的競爭力下滑，政府要解決物流成本過高的問題，應盡快改善基礎設施。

值得關注的是，越南經濟還面臨缺電等問題。韓媒《Businesskorea》點出該國在高速發展底下的隱憂，直言因炎熱和乾旱導致電力需求激增，三星設廠的海防、以及北寧和同奈等地的電力供應受影響。另根據越南媒體《VnExpress》報導，肩負歐洲企業與越南政府重要溝通管道的歐洲商會，近日發表調查指出，缺電對當地歐洲企業造成嚴重影響，6成受訪會員認飽受缺電所苦。

另根據世界銀行估計，越南在今年5月至6月期間，因停電導致經濟損失14億美元（約450億台幣）。