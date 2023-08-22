一年一度基本工資審議日期敲定，勞動部今天表示，將於9月8日召開基本工資審議會，由於通膨嚴重，勞資雙方有共識調升金額，實際調升幅度則待開會討論決定。

基本工資審議委員會由勞資政學四方委員共同決定，每年第3季時開會時決定基本工資是否需要調整，勞動部勞動條件及就業平等司司長黃維琛今天說，勞動部已與各審議委員確認時間並於今天發出開會通知，基本工資審議會將於9月8日早上10時召開。

在基本工資工作小組會議時，勞資雙方已有共識調升金額，勞動部長許銘春日前接受訪問時也指出，考量通膨嚴重，資方體諒勞工、覺得應多照顧一下勞工，但也提到台灣是以出口為經濟導向，經濟成長率沒有之前那麼亮麗，因此雖然不反對調升，但希望是「合理」調升。

基本工資若確定調升，將是總統蔡英文上任來第8度調升，現行基本工資為新台幣2萬6400元、時薪176元。（編輯：陳清芳）1120822