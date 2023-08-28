宜蘭轉運站新建工程啟用時間從去年延宕至今還未營運，宜蘭縣政府交通處表示，日前因招商不順利，現已完成招標委外，工程驗收亦完成，正在申請使用執照，預計9月底啟用。

宜蘭臨時轉運站2010年啟用，每年旅客累積達300多萬人次，站體內設有3間售票亭、1間辦公室，但轉運站僅6席國道客運月台、2席市區公車月台，供8條國道客運及11條市區客運使用，空間、設備和臨停汽機車位都已不敷使用。

宜蘭轉運站最早位於宜蘭火車站旁，但因路線須經過平交道，對交通衝擊大，遂縣府向中央爭取前瞻預算，總經費逾4.7億元，在2021年12月興建「宜蘭轉運站暨附屬設施及停車空間新建工程」，地上及地下各2層建築物，站體設有4間售票亭、2間賣店、11席國道客運月台、3席市區公車月台，還有平面及地下汽機車停車場。

縣府對於轉運站啟用時間一延再延，原訂2022年12底啟用，後改至2023年年初春節前，考量春節人流眾多，易造成交通混亂，後又延至暑假前，但暑假即將結束，交通處表示，最新進度預訂9月底前啟用，工程已完成驗收，場站也完成招標委外，目前正申請使用執照中。