宜蘭縣明天正常上班上課，圖為宜蘭縣長林姿妙（左一）今天視察防汛整備情形照片。（宜蘭縣政府提供／李忠一宜蘭傳真）
宜蘭縣明天正常上班上課，圖為宜蘭縣長林姿妙（左一）今天視察防汛整備情形照片。（宜蘭縣政府提供／李忠一宜蘭傳真）

宜蘭縣政府今天（1日）晚間宣布，依據中央氣象局最新風雨預報資料，宜蘭地區未達天然災害停止上班、上課標準，明日正常上班、正常上課。

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海葵颱風威脅宜蘭 林姿妙視察防汛整備
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