海葵撲台未達標準！ 宜蘭縣明天正常上班上課 21:302023/09/01 中時 李忠一 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中颱海葵路徑。（示意圖／氣象局） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 宜蘭縣明天正常上班上課，圖為宜蘭縣長林姿妙（左一）今天視察防汛整備情形照片。（宜蘭縣政府提供／李忠一宜蘭傳真） 宜蘭縣政府今天（1日）晚間宣布，依據中央氣象局最新風雨預報資料，宜蘭地區未達天然災害停止上班、上課標準，明日正常上班、正常上課。 名單看這邊！海葵路徑逆轉將登台 新北開放218校緊急停車 海葵颱風威脅宜蘭 林姿妙視察防汛整備 新店溪暴漲中！海葵颱風周日影響新北最鉅 侯友宜說話了 #宜蘭縣 #上班上課 #海葵 #颱風 #颱風假 也許您會感興趣 推薦閱讀 海葵颱風來襲 檜谷山莊封閉至9／4、藤枝國家森林遊樂區明起休園 15:422023/09/01 生活 3颱共舞 5縣市大雨！海葵增強變大 暴風圈侵襲機率曝 05:152023/09/01 生活 星期六也沒有颱風假！ 北北基桃2日正常上班上課 20:042023/09/01 生活 快移車！海葵颱風來襲 雙北市要關水門了 12:362023/09/01 生活 中颱海葵直撲台灣！李四川一看動向驚吐9字：要做好準備 20:002023/09/01 政治 「海葵」逼近預計9／3影響金門 消防局籲加強備戰防颱 17:582023/09/01 生活 海葵颱風進逼 基隆市明日正常上班上課 20:302023/09/01 生活 颱風假來了？海葵颱風來襲 北北基桃預計晚間8時宣布停班課資訊 18:212023/09/01 生活 颱風假放到下周一？海葵走太慢 全台輪流強風豪雨 13:152023/09/01 生活 海葵路徑有變數！恐滯留2天 南台灣當心 15:332023/09/01 生活 海葵直撲！放颱風假有望 北市這時間點宣布 11:062023/09/01 生活 風雨未達標 新北市宣布明正常上班上課 20:042023/09/01 生活 不斷更新》颱風外圍環流作亂 3縣市入夜大雨特報 18:352023/09/01 生活 海葵颱風要來了！ 新竹縣周末活動調整一次看 18:242023/09/01 生活 嚴防海葵颱風釀淹水災情 基議員「突襲」抽水站測試均正常 18:572023/09/01 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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