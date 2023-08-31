景美工務段持續於現場施工，並至現場交管，目前單向管制通行，預計晚間7時可恢復雙向通車。（新店警分局提供）

受到蘇拉颱風外圍環流影響，北部山區不時降下豪大雨，新北市坪林區北宜路49.5k處，今晨有落石掉落，影響道路通行。警方已通知工務段人員清理道路落石，並派員進行交通管制。

警方指出，今晨3時左右，坪林區北宜路往新店方向，49.5k處出現落石坍方，新店警分局石嘈派出所立刻派出2名警員趕赴疏導交通及管制通行，並通知景美工務段人員前來清理道路落石。

警方表示，今晨5時，已清理完畢，暫時恢復單向管制通行，因土石陸續滑落，景美工務段持續於現場施工，並至現場交管，預計晚間7時可恢復雙向通車。