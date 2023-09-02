由宜蘭在地青年團體自主性聯合發起的「宜蘭chill青年季」，今天（2日）起至9月17日在羅東文化工場舉行，除了展出青創品牌外，還有全國街舞大賽、塗鴉彩繪等活動，縣長林姿妙出席活動時期盼，大家能藉此看見青年的活力，縣府也會持續為宜蘭青年發展來努力。

「宜蘭chill青年季」是由宜蘭縣街頭藝術協會」、羅東國際青年商會、四維國際青年商會聯合發起，由縣府補助經費，將宜蘭青年在街舞、塗鴉、歌唱的藝文潛力發揮，並且徵集在地青創新創品牌商品展覽，讓民眾看見宜蘭青年的事業及生活軌跡。

9月2日至9月17日在宜蘭青年交流中心靜態展出的「蘭勒衝啥─青年創業展覽」，邀集縣內15家青創品牌，道出創業故事並展示實體商品。9月9日中午12時起在羅東文化工場棚架廣場，有動態的「全國街舞大賽」、「START WALLS現場塗鴉彩繪」、「宜蘭好聲音─歌唱大賽」及「微醺創意市集」。