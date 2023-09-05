宜蘭縣政府成立社區大學23年，首度榮獲教育部審查地方政府辦理社區大學業務「特優」縣市；今（5日）在縣務會議中將特優獎座獻予縣長林姿妙，她表示，大家一起到社區大學透過公私協力，讓更多縣民享受終身教育的美好，進而豐富人文素養與生活知能，成為終身學習的幸福城市，一起拚出宜蘭好教育、好生活。

今年地方政府推動社區大學業務及社區大學申請獎勵審查，有102個獲獎績優單位，創歷年新高；其中，19個縣市中有台北市政府教育局、高雄市政府教育局、宜蘭縣政府3個特優、11個優等、5個甲等，另83所社區大學，含10所特優、35所優等、40所甲等。

縣府與宜蘭、羅東二所社區大學長期深耕在地，校區分別在宜蘭市復興國中、羅東鎮東光國東，肩負帶動地方繁榮與發展的義務，發掘有特色的社區，成為社區經營的能量，不僅是促進終身學習的重要場域，更是改變了終身學習的風貌，朝向更穩健、多元、優質的方向發展。

林姿妙說，邀請大家一起來社區大學透過公私協力，讓更多縣民享受終身教育的美好，進而豐富人文素養與生活知能，用在地的視角，展現終身學習生命力，將宜蘭營造為終身學習的幸福城市，共同拚出宜蘭好教育、好生活。