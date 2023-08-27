吸引旅客 不丹「永續發展費」9月減半 23:152023/08/27 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 喜馬拉雅山國不丹為吸引更多旅客，提振觀光收入來帶動整體經濟，從9月開始把向旅客收取「永續發展費」從目前每天200美元腰斬至100美元。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 結束新冠防疫限制後，不丹去年9月宣布把該費用從原先65美元大幅調升至200美元。 雄獅集團三箭佈局 日本推升成長動能 陸救市再出招 A股8/28起印花稅減半 台中推「永續低碳知識大會考」 低碳獎學金大放送 #不丹 #永續發展 #旅客 #吸引 #減半 也許您會感興趣 推薦閱讀 金管會：VC或PE轉投資證券商 宜協助推動永續發展 14:122023/08/25 財經 拉抬觀光！遊客入境這國「貴森森」費用 9月起砍半 00:252023/08/27 國際 《櫃買市場》AI化 櫃買研討會分享新趨勢觀點 07:472023/08/24 財經 《航運股》長榮航疫後日本航線載客率維持8成以上 辦「長榮航空之夜」 16:382023/08/26 財經 凱基證、凱基期發布永續報告書 強化永續經營資訊揭露 14:132023/08/23 財經 侯友宜赴金門拋6大主張 喊台海安定「重啟兩岸事務熱線」 15:112023/08/22 政治 從廢棄物處理到智慧農業 新創團隊開啟企業永續發展新篇章 11:342023/08/25 生活 五漁罟浪祭 9／9頭城外澳沙灘登場 15:352023/08/24 生活 侯友宜提四大主張振興觀光 盼2028年來台旅客突破1800萬人 16:192023/08/24 政治 長榮航空攜手橫濱DeNA海灣之星隊 打造長榮之夜賽事 12:562023/08/25 生活 台塑企業「Formosa科學探索營」開跑 雲林珊瑚生態成焦點 13:192023/08/24 生活 農田中的經典不敗摩登度假區 融入最潮話題與時俱進 07:002023/08/22 寶島 長榮航空攜手橫濱DeNA海灣之星隊 打造「長榮航空之夜」賽事 12:372023/08/25 財經 日本猛暑日不斷 千葉勝浦市百年未逾35度成話題 11:452023/08/26 國際 《產業》SEMI能源產業部更名「GESA綠能暨永續發展聯盟」 14:582023/08/22 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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