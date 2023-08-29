台灣國際熱氣球嘉年華昨晚湧入6萬名遊客，相約2024年再相見。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

台灣國際熱氣球嘉年華昨晚湧入6萬名遊客，相約2024年再相見。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

台灣國際熱氣球嘉年華昨晚湧入6萬名遊客。（讀者提供／蔡旻妤台東傳真）

2023台灣國際熱氣球嘉年華昨晚閉幕湧入6萬名遊客，現場人山人海， 20顆國內外熱氣球搭配700架無人機展演及絢麗煙火秀，精彩演出讓人嘆為觀止。台東縣府表示，今年總共吸引116萬人次，較疫情前的99萬人成長近15％，許多民眾在社群媒體熱烈討論，同時分享自己的美好體驗。

台東熱氣球嘉年華活動圓滿落幕 60天吸引116萬人次

閉幕光雕音樂會由交通及觀光發展處長江慧卿帶領熱氣球團隊，以熱氣球燃燒器噴火繞場為活動揭開序幕，緊接著由台東「零捌玖舞團」帶來街頭流行元素融合原民樂舞表演，再邀請聲林之王歌手安懂及擁有甜美歌喉的卓文萱，帶來一連串耳熟能詳的經典曲目。

壓軸最終場光雕音樂會以20顆閃爍熱氣球為背景，搭配700架無人機從後方緩慢升空，伴隨著音樂及光束不斷變換隊形，緊接著炫麗煙火秀綻放在鹿野高台夜空，引發現場驚呼聲連連；活動最後邀請風靡年輕世代新偶像VERA、OZONE擔綱壓軸演出，熱力動感的表演使得活動嗨到最高點。

台灣國際熱氣球嘉年華不僅邀請來自世界各地的熱氣球飛行員，也廣邀國內外的球迷朋友們共襄盛舉。活動期間，五彩繽紛的熱氣球在鹿野高台及花東縱谷蔚藍天際中翩翩起舞，除了標準型熱氣球外，更有許多吸睛的造型熱氣球，為遊客及球迷朋友們帶來驚喜、歡樂與溫暖。白天的熱氣球造就視覺盛宴，而夜晚的熱氣球光雕音樂會更是令人陶醉。

縣府表示，今年活動成功吸引116萬人參觀，較疫情(2019年)前99萬人成長近15％。然而在疫情趨緩的效應下，出國人潮隨之增加，活動人數較去年123萬相比稍微有影響，但民眾對整體活動的評價更盛。