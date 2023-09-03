綠島雨勢狂 超商食品貨架全掃空 09:552023/09/03 中時 蔡旻妤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台東縣綠島鄉早上雨勢逐漸增強，超商食品類貨架被搶空。（讀者提供／蔡旻妤台東傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 颱風海葵的暴風圈在今天清晨5點時碰觸到陸地，氣象局表示，對於宜蘭、花蓮、台東、新竹以南地區、恆春半島及澎湖構成威脅。 台東縣綠島鄉早上雨勢逐漸增強，街上相當冷清，民眾擔心民生物資短少，因此超商裡包括食品類的貨架上幾乎被搶空。 台東縣綠島鄉早上雨勢逐漸增強，超商食品類貨架被搶空。（讀者提供／蔡旻妤台東傳真） 海葵長「針眼」專家驚喊：不妙 可達強颱等級 海葵亂交通！台鐵全線對號列車停駛 鄭明典PO一圖 曝海葵外圍環流已「環繞台灣」 #綠島 #雨勢 #搶空 #颱風海葵 #台東 也許您會感興趣 推薦閱讀 海葵逼近綠島空蕩蕩 台東開設一級災變中心 18:392023/09/02 生活 海葵颱風進逼 海陸空交通動態看這裡 12:572023/09/02 生活 海葵颱風逼近 台東東岸鋪食節、原音市集延期舉行 12:242023/09/02 生活 海葵路徑持續南修預計台東登陸 新北預計不在暴風圈 10:162023/09/02 生活 中颱海葵恐從恆春半島登陸 墾丁等森林園區預警性休園 09:392023/09/02 生活 下周一颱風假有望！陸警估這天才解除 5縣市當心 10:302023/09/02 生活 台東男欠債遭10人「動私刑」痛毆致死 國民法官參與審理 17:562023/09/01 社會 海葵颱風衝擊14條航線 蘭嶼、綠島船班全停 18:172023/09/02 生活 海葵颱風估今傍晚台東登陸 花蓮山區今慎防超大豪雨 09:062023/09/03 生活 海葵颱風逼近 台東往返綠島船班今天下午至3日取消 11:302023/09/01 生活 海葵估台東登陸！ 路徑不確定性仍高 09:122023/09/02 生活 海葵估登陸「破4年紀錄」 宜蘭首當其衝 8地警戒 10:232023/09/01 生活 離台後才是重點！海葵遭「鞍型場」綁住 氣象局：2地區雨勢很驚人 22:262023/09/01 生活 二度登陸？海葵恐「回馬槍」 豪雨連炸4天 05:482023/09/02 生活 海葵單挑中央山脈 全台影響出爐 差1縣差超多 14:282023/09/02 生活 鄭明典PO一圖 曝海葵外圍環流已「環繞台灣」 09:402023/09/03 生活 海葵颱風陸警發布！ 明天嚴防強風豪雨 12:012023/09/02 生活 海葵暴風圈3日凌晨觸陸 全台16縣市納警戒 雨炸東部上看400毫米 00:022023/09/03 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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