颱風海葵的暴風圈在今天清晨5點時碰觸到陸地，氣象局表示，對於宜蘭、花蓮、台東、新竹以南地區、恆春半島及澎湖構成威脅。

台東縣綠島鄉早上雨勢逐漸增強，街上相當冷清，民眾擔心民生物資短少，因此超商裡包括食品類的貨架上幾乎被搶空。