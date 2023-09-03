颱風海葵的暴風圈在今天清晨5點時碰觸到陸地，氣象局表示，對於宜蘭、花蓮、台東、新竹以南地區、恆春半島及澎湖構成威脅。

台東縣綠島鄉早上雨勢逐漸增強，街上相當冷清，民眾擔心民生物資短少，因此超商裡包括食品類的貨架上幾乎被搶空。

台東縣綠島鄉早上雨勢逐漸增強，超商食品類貨架被搶空。（讀者提供／蔡旻妤台東傳真）
台東縣綠島鄉早上雨勢逐漸增強，超商食品類貨架被搶空。（讀者提供／蔡旻妤台東傳真）

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