越南國慶連假今天開始，罕見的4天連假讓新興中產階級紛紛規劃出遊，有利刺激消費、振興低迷景氣。首都河內市還劍湖畔同樣規劃4天步行街，並讓民眾免費搭乘雙層巴士。

9月2日是越南國慶日，河內市街頭紛紛懸掛越南國旗，市中心的觀光景點陸續湧現人潮。越南的連假很少，自去年開始為拉抬COVID-19疫後經濟，原本只放1天的國慶日開始與周末湊成一塊並延長成4天，自今天起放到下周一。

來自峴港的旅客楊英飛（Duong Anh Phi）一家11口把握連假到訪河內市、老街省（Lao Cai）等地，並計劃前往胡志明陵寢。他向中央社表示：「我感覺河內市的國慶氣氛更加熱鬧和莊嚴。」

楊英飛估算，這次出遊光機票與車資每個人就要500萬越南盾（新台幣約6626元）。他認為，越南開始放起連假「這很合理」，大家才可以出遠門，國慶日是重要節日，放個4、5天不為過，農曆年最好可以休10天以上。

河內市政府為了讓民眾開心暢玩，知名景點還劍湖原本只有星期六、日才開闢步行街，但最終決定與國慶連假同步延長成4天。官方統計，還劍湖步行街平常光一個晚上就可吸引1.5萬至2萬人次。

在還劍湖一帶踩三輪車30年的陳光謙（Tran Quang Khiem）表示，三輪車是河內市的傳統文化之一，連假期間到訪的外省旅客都躍躍欲試，因此連假期間乘坐三輪車的旅客會增加，尤其現在天氣還有一點熱，搭車覽景很舒服。

但他提醒，由於還劍湖畔在假期期間變成步行街，「各式車輛」不得進入，三輪車伕只能將旅客載往周邊的36古街。儘管不能環湖，但古街有很多工藝品，像是行馬街（Hang Ma）已開始販售中秋節用品，可以去體驗氣氛。

河內市相關單位在國慶連假期間安排了6輛雙層巴士讓遊客免費搭乘，每30分鐘就有一班車。免費的雙層巴士自河內歌劇院出發，營運時間從上午9時至下午5時45分，並向拜謁胡志明陵寢的遊客和市民發送麵包和水。

今年3月剛接任越南國家主席的武文賞（Vo Van Thuong）8月31日晚間在河內歌劇院會見各國使節並欣賞藝文表演。他致詞時重申，越南一貫奉行獨立、自主、多元化、多樣化的外交政策，致力世界和平、穩定、合作、發展。

他說，當前許多地區衝突和分裂持續，地緣政治緊張局勢加劇，多邊主義和國際法面臨諸多挑戰。越南願當合作與對話橋梁，加強多邊主義，推進在聯合國憲章和國際法基礎上透過對話和平解決爭端。