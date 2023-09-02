馬公航空站候補櫃臺有不少旅客急著登記好提前返台。（許逸民攝）

澎湖縣政府召開防颱整備會議，嚴陣以待。（澎湖縣政府提供／許逸民澎湖傳真）

中央氣象局2日上午11點半發布「海葵」陸上中度颱風警報，預估明晚登陸後，將貫穿台灣本島，4日上午出海，由於預報後期還會滯留台灣海峽，颱風中心還會長時間和無地形屏障的離島澎湖近距離接觸，也讓甫經杜蘇芮風災磨難的澎湖挫著等，澎湖縣政府今也召開颱風整備會議，縣長陳光復指示各災害防救編組單位依權責加強颱風災害整備工作。

「海葵」颱風持續向西移動，預計3日晚間觸及澎湖，研判屆時將有10級以上強陣風。除水電供應外，陳光復也呼籲民眾家戶應儲水備用，外海作業船隻提早進港避風，養殖漁業做好保護措施。同時指示社會處妥為規劃獨居老人關懷及送餐供膳事宜，更希望獨居老人提前就近依親。

澎縣府旅遊處表示，目前滯留澎湖的旅客約3200人，空運方面，2日立榮及華信各取消台北末班機1班（立榮B7-8620班次；華信AE-382班次），影響旅客約為百人次；3日全部停飛，取消班次合計共41航班（澎湖往台北12班次、澎湖往台中10班次、澎湖往嘉義1班次、澎湖往台南3班次、澎湖往高雄15班次），影響旅客約為3500人次。對外海運方面，布袋航線、東吉至臺南將軍航線3日至4日停航，連5日原訂由高雄首航澎湖的澎湖輪也被迫取消。

民航局馬公航空站指出，9月4日澎湖往台灣本島各航線的機位也陸續出現訂位客滿，提醒旅客搭機前，請洽航空公司瞭解最新之航班動態。

由於，未來幾天澎湖對外交通勢必大亂，今天不少旅客都到澎湖機場候補，希望提前返台，免得變成在澎湖「關島2日遊」，想走都走不了。而今日澎湖對外各空中航班雖都是訂位客滿，不過報到率也沒100％，還有零星空位讓遊客候補上，民航站與縣府旅遊處正持續觀察候補動態，必要時加班輸運。

而鑑於之前杜蘇芮颱風重創澎湖，讓箱網及牡蠣養殖業者損失慘重，尤其牡蠣時值近中秋而漸肥美，搶收正是時候，因此牡蠣養殖業者也搶在海葵颱風來襲前採收，希望能減少風災損失。