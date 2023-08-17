中國大陸商務部對台灣生產的聚碳酸酯輸到中國大陸，課徵16％到22％的臨時性反傾銷稅，而聚碳酸酯是屬於ECFA的項目之一，外界擔心，大陸雖不會單方面取消ECFA，但是會逐一取消項目。三三會理事長林伯豐表示，台灣應該應該有利的立場，應該與對岸和睦相處，不應該只聽單一強國的話語，台灣跟大陸不應該敵對、維持現狀。

林伯豐表示，就他到大陸拜訪，目前對岸還是對於台灣商務相當歡迎，他希望兩岸包含海基、海協要認真交流，互相可以溝通，互派代表訪問可以促進交流。

此外，對於ECFA是否遭到取消，林伯豐表示，對中國大陸而言，台灣屬於中國大陸的一部分，大陸應該思考原則性的不對台灣取消ECFA或徵收關稅。

台灣應該站在有利立場發揮優勢，跟大陸和睦相處不應只聽單一強國的話語，跟大陸不應該敵對，維持現狀。

對於中國大陸經濟下行問題，林伯豐恆大和碧桂園風暴可能會更嚴重，但是政策性持續性與強制要求效率可以克服，中國大陸還會持續成長，且台灣部分的產業鏈也分散到東南亞，同時發展到其他地區，大陸前景還是會好，不應該看衰、其效率與台灣不一樣。