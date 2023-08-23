上銀集團旗下上銀及大銀微系統兩公司預期今年營收與去年同期持平有難度。上銀董事長卓文恒表示，上銀訂單能見度維持1.5～2個月，預期下半年營運可望與上半年、去年下半年持平。萬一陸方取消ECFA，上銀銷往大陸滾珠螺桿及線性滑軌要課徵8％進口關稅，考慮加重大陸蘇州廠生產比重。

大銀微系統執行副總經理游凱勝指出，大銀目前精密運動及控制元件、精密定位平台訂單能見度與上半年相當而未延長，最近接獲兩家半導體設備大廠客戶針對元件、高精度定位平台洽談合作，預期半導體下半年拉貨與上半年差異不大，沒有向上趨勢，但上半年營運有機會比上半年好點。大銀因應日本半導體市場需求，規劃第四季在上銀神戶廠生產單軸機器人線性馬達，未來可擴及二軸及三軸機器人線性馬達。

大陸疫情景氣復甦力道不如預期，現又有曝險問題，讓業者感到憂慮。上銀董事長卓文恒表示，上銀耕耘大陸市場超過20年，由經銷商負責銷售，2014年在大陸蘇州設廠，蘇州第一、二期廠生產滾珠螺桿及線性螺桿等產品後段製程，目前產能足以應付大陸市場需求，大約是大陸市場需求的十分之一。

卓文恒表示，上銀目前部分滾珠螺銷往大陸需要課徵8％進口關稅，大部分滾珠螺桿及線性滑軌產品出口大陸不需要課稅。萬一陸方取消ECFA，上銀為減少課徵進口關稅影響，會將部分產品轉移至大陸生產，加重大陸蘇州廠生產比重。台灣生產滾珠螺桿及線性滑軌供應大陸以外市場外，也規劃加快拓展東南亞及印度等市場，陸續推晶圓機器人、旋轉工作平台、減速機及醫療設備等新產品，目前都有不錯的進展，也會持續生產。