此次交易相對人為台北富邦商業銀行，累計此次交易後，遠東銀共持有136,647,717股，累積持有股票面額達13.66億元，累積持股比率達29.58％。

遠東銀指出，此次取得或處分的具體目的或用途為強化股權控制權。而本案經董事會決議後，擬向金管會申請核准。