國票金發言人邱銘恩說明，金控旗下票券及證券子公司自保及經紀本業向好，股權及自營業務在市場利好下也較去年獲利增加；整體來看，前七月金控整體獲利較去年同期成長。

國票金控旗下國際票券7月稅後純益1.86億元、年減16.6％；累計今年前七月稅後純益10.48億元、同樣年減16.6％。持股58.09％的國際證券方面，7月稅後純益1.41億元、則年減23.4％；累計今年前七月稅後純益6.54億元、年增6.34％。