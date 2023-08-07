國票金發言人邱銘恩說明，金控旗下票券及證券子公司自保及經紀本業向好，股權及自營業務在市場利好下也較去年獲利增加；整體來看，前七月金控整體獲利較去年同期成長。
國票金控旗下國際票券7月稅後純益1.86億元、年減16.6％；累計今年前七月稅後純益10.48億元、同樣年減16.6％。持股58.09％的國際證券方面，7月稅後純益1.41億元、則年減23.4％；累計今年前七月稅後純益6.54億元、年增6.34％。
國票金控（2889）7日公布，今年7月自結合併稅前盈餘及結稅後純益均為2億元、年減18.7％；累計今年前七月合併稅前盈餘13.09億元，前七月稅後純益13.24億元、年成長28.1％，每股稅後純益（EPS）為0.38元；至7月底每股淨值11.38元。
國票金發言人邱銘恩說明，金控旗下票券及證券子公司自保及經紀本業向好，股權及自營業務在市場利好下也較去年獲利增加；整體來看，前七月金控整體獲利較去年同期成長。
國票金控旗下國際票券7月稅後純益1.86億元、年減16.6％；累計今年前七月稅後純益10.48億元、同樣年減16.6％。持股58.09％的國際證券方面，7月稅後純益1.41億元、則年減23.4％；累計今年前七月稅後純益6.54億元、年增6.34％。
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