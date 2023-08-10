面臨今年市場終端需求不振，華通表示上半年應為今年營運低點，第三季開始進入各重要客戶新品備貨旺季，7月營收已重返60億元，是8個月來新高，第三季營收可較第二季明顯成長，但第四季的消費性電子產品市場需求仍待進一步觀察。

華通今年資本支出預計在50~55億元水準，主要為擴充mSAP製程HDI、軟板以及SMT設備。泰國廠已於今年6月動土，會先評估設置衛星通訊、伺服器及車用等相關產品的硬板產能，最快可於2024年底投產，實際進度隨著客戶需求進行彈性調整。