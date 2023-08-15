進典生產金屬密封球閥為主，訂單成長動能來自半導體及電力閥門。其中大陸市場主打石化及半導體產業，歐美市場以石化、電力能源、頁岩油氣開採商機為主軸。台灣市場搶攻石化、電力、鋼鐵及半導體等產業，並與台灣三大氣體廠合作。

進典第二季合併營收2.57億元、季增10.78％、年成長32.7％，營業利益為0.52億元、本期淨利0.39億元、季增2.2％、年成長39.1％，EPS從去年0.95增加至1.17元；上半年合併營收4.88億元、本業獲利1.03億元、本期淨利0.77億元、EPS從去年1.41元增加至2.32元。

進典7月營收0.67億元，年減22.46％；前七月營收5.55億元，年成長15.81％。本土法人15日出具最新報告指出，進典部分訂單遞延至第四季出貨，預估第三季營收2.5億元，季減2.5％、年減9.3％。全年在國內半導體與電廠訂單持續成長帶動下，加上中國大陸市場回溫，加上目前接單能見度第四季，將有助營運持續成長。預估進典2023年營收上看10.0億元，年成長8.34％。