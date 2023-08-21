上季民間消費成長7.8％，遠高於前一季的5.8％。然而，約占經濟60％的出口額，持續因全球需求疲軟而受到打擊，尤其是泰國最大貿易夥伴中國。

泰國上季商品出口額萎縮5.7％，延續前一季因全球需求低迷而使出口下滑6.4％的頹勢。

Asia Plus Securities分析師表示，「出口下滑預料將更嚴重，因中國經濟前景走疲，也意味今年下半出口將進一步衰退。」

與若前一季相比，泰國第二季經季節調整GDP季增0.2％，也低於市場預估的1.2％。