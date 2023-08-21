上季民間消費成長7.8％，遠高於前一季的5.8％。然而，約占經濟60％的出口額，持續因全球需求疲軟而受到打擊，尤其是泰國最大貿易夥伴中國。
泰國上季商品出口額萎縮5.7％，延續前一季因全球需求低迷而使出口下滑6.4％的頹勢。
Asia Plus Securities分析師表示，「出口下滑預料將更嚴重，因中國經濟前景走疲，也意味今年下半出口將進一步衰退。」
與若前一季相比，泰國第二季經季節調整GDP季增0.2％，也低於市場預估的1.2％。
泰國官方21日公布，第二季（4到6月）國內生產毛額（GDP）較去年同期擴張1.8％，增幅低於第一季的2.6％，並且遠遜於經濟學家預期的3.1％。儘管觀光業復甦帶動內需，但全球需求疲弱則拖累該國出口表現。
上季民間消費成長7.8％，遠高於前一季的5.8％。然而，約占經濟60％的出口額，持續因全球需求疲軟而受到打擊，尤其是泰國最大貿易夥伴中國。
泰國上季商品出口額萎縮5.7％，延續前一季因全球需求低迷而使出口下滑6.4％的頹勢。
Asia Plus Securities分析師表示，「出口下滑預料將更嚴重，因中國經濟前景走疲，也意味今年下半出口將進一步衰退。」
與若前一季相比，泰國第二季經季節調整GDP季增0.2％，也低於市場預估的1.2％。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。