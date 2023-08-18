家登股價6月底觸及438.5元新高後震盪拉回修正，14日下探307元的5個月低點，1個半月跌幅近3成，近日止跌緩步回升。三大法人近日買賣超調節互見，本周迄今仍小幅賣超79張，其中外資賣超23張、投信賣超128張，僅自營商買超72張。

家登第二季合併營收9.77億元，季減32.14％、年減8.26％，營業利益1.03億元，季減達76.21％、年減達57.06％，毛利率、營益率「雙降」至43.41％、10.57％，歸屬母公司稅後淨利1.46億元，季減達56.4％、年減達48.43％，每股盈餘1.66元，均為近7季低點。

累計家登上半年合併營收24.19億元、年增15.66％，營業利益5.37億元、年增11.65％，歸屬母公司稅後淨利4.81億元、年增0.86％，均創同期新高，每股盈餘5.6元。毛利率、營益率雖降至47.48％、22.24％，仍分創同期第三高及同期次高。

家登第二季營運明顯下滑，主要受全球先進製程去化庫存短期影響，產品結構不同影響毛利率，且比較基期較高。不過，第二季合併營收仍創同期次高，本業獲利為同期第三高，在業外收益挹注下，使歸屬母公司稅後淨利亦創同期次高。

家登亦公布2023年7月合併營收3.67億元，月增11.87％、年增15.82％，改寫同期新高。累計前7月合併營收27.86億元、年增15.76％，續創同期新高。

家登表示，7月營收回升主要受惠高毛利的先進光罩載具拉貨動能恢復並逐步提升，大中華區前開式晶圓傳載盒（FOUP）需求亦持續增量，配合子公司家碩(6953)設備陸續驗收、下半年逐步出貨認列，加上航太產品挹注，旺季營運可望穩中走揚，全年成長目標不變。

家碩上半年合併營收6.44億元、年增達55.03％，營業利益1.56億元、年增達90.2％，毛利率46.85％、營益率24.26％，優於去年同期37.75％、19.78％。稅後淨利1.32億元、年增達84.87％，每股盈餘4.85元。