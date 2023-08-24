智慧型手機銷售雖然低迷，但谷底也逐漸浮現，蘋果及陸系手機品牌廠新機陸續發表，新機拉貨啟動為全新下半年營運挹注動能。

在數據中心方面，目前供貨給美系大廠等客戶的800G中長距接收端產品訂單穩定，預期今年數據中心營收約8000萬元，可望較去年成長翻倍，明年更可望較今年成長2到3倍。

全新今年上半年稅後盈餘為1.18億元，每股盈餘為0.64元，其中第2季稅後盈餘為1.06億元，季增8.03倍，單季每股盈餘為0.58元，累計前7月合併營收為12.13億元，年減31.32%。