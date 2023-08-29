第二季以來，力成營運呈現明顯回升，該公司仍表示，以整體產業景氣來看，目前整體產業下游的終端需求仍弱勢，難以期待今年產業能夠出現全面反彈表現，不過，整體而言，產業需求也不致於再變差。該公司預期，今年下半年營運表現將優於上半年，且單季營收可望一季比一季好。

由於下半年營運可望較上半年增長，投信法人除了8月1日小幅賣超之外，自8月2日起連續買超力成，統計至今日為止，已連續買超19個交易日，累計近19個交易日投信法人買超力成7,461張。