第二季以來，力成營運呈現明顯回升，該公司仍表示，以整體產業景氣來看，目前整體產業下游的終端需求仍弱勢，難以期待今年產業能夠出現全面反彈表現，不過，整體而言，產業需求也不致於再變差。該公司預期，今年下半年營運表現將優於上半年，且單季營收可望一季比一季好。
由於下半年營運可望較上半年增長，投信法人除了8月1日小幅賣超之外，自8月2日起連續買超力成，統計至今日為止，已連續買超19個交易日，累計近19個交易日投信法人買超力成7,461張。
封測大廠力成（6239）7月合併營收寫下近9個月合併營收新高，該公司也指出，今年營收可望達成公司今年下半年優於上半年，營收逐季成長的營運目標，在下半年基本面正向下，統計至今（29）日為止，投信法人已連續買超該股達19個交易日。
第二季以來，力成營運呈現明顯回升，該公司仍表示，以整體產業景氣來看，目前整體產業下游的終端需求仍弱勢，難以期待今年產業能夠出現全面反彈表現，不過，整體而言，產業需求也不致於再變差。該公司預期，今年下半年營運表現將優於上半年，且單季營收可望一季比一季好。
由於下半年營運可望較上半年增長，投信法人除了8月1日小幅賣超之外，自8月2日起連續買超力成，統計至今日為止，已連續買超19個交易日，累計近19個交易日投信法人買超力成7,461張。
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