台新投顧副總黃文清表示，投信對於科技股基本面掌握度高，且擅長操作中小股，其買超動作具有引導內資的作用，這一波投信買超動能來自於主動基金選股之外，也有被動型基金因規模增長而進場。

時序即將進入9月，投信法人也為績效拚場，統計8月以來投信連買10天以上，資本額在50億以下，分別有漢唐、景碩、閎康、智易、致伸、中光電、新普、瑞儀、精成科、啟碁、矽創、廣積、致新、至上等14個檔，當中買超天數最長新普，長達37天，買超逾萬張有至上、致伸、啟基、精成科、中光電等五檔。

PGIM保德信金滿意基金經理人郭明玉表示，目前台股月線下彎，短線需要再挑戰月線反壓，惟季線、半年線仍維持上升，中長線仍看漲，外資自7月以來轉為賣超，台股的態勢可望緩和，根據統計，目前外資上市總投資比率為40.26％，距離2021年48.3％高點仍有空間，隨著企業獲利逐季好轉，外資買盤回籠，有利於台股資金面。

台新中國通基金經理人魏永祥分析，台股季線支撐性仍強，歷經這一波修正後，在產業庫存持續降低後，市場轉向關注2024～2025年展望，類股布局方面，AI為目前科技業唯一亮點，第三季台股以AI為主流股態勢不變，核心持股可以半導體（晶圓代工、IC設計、IC設備）、光電、電子零組件等為主，傳產股則以生技等族群為主。

此外，郭明玉建議，放眼2024年AI概念股與庫存水位已回復健康水位之產業，建議可聚焦高速運算相關的AI伺服器、散熱等電子零組件，以及網路通訊，並伺機布局受惠內需之消費類股。