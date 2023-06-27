潘柏錚民國58年就進入新光人壽服務，至今已長達54年，他在民國91至99年間曾接任新壽總經理，過去也曾經擔任新光海航人壽副董事長，2021年接任新光人壽董事長。

潘柏錚今發布內部信給同仁表示，在新光逾54年內、外勤服務的日子裡，能於110年5月接任董事長職務，深感?幸。他說，在768天董事長任期內，在疫情無情衝擊、巨大市場波動的壓力下，所有新光人壽同仁仍努力不懈、堅守工作崗位，再次感謝同仁付出與奉獻。

潘柏錚在信中也提到壽險業將於2026年接軌IFRS17與ICS，他說，面對IFRS17與ICS制度接軌在即，日益複雜的經營環境，這些考驗難免讓大家的心情起伏不定或感不安，黎明前的夜是最黑的，期勉同仁繼續發揮「堅定信心業精於勤、顧客至上服務誠懇、信譽第一自重自尊、精誠合作貫徹始終」等新光人壽精神，並放心地依循公司的經營策略，「我確信，甜美成果就在不遠處。」

以下為潘柏錚「致新光人壽同仁的一封信」內部信全文：

各位親愛的同仁，大家好：

柏錚在新光逾54年內、外勤服務的日子裡，能於110年5月接任董事長職務，深感榮幸；回首這一路一起拼搏的時光，衷心感謝有您們！外在環境的變化、金融市場的挑戰從來沒有停過，新光人壽一路走來，在金控的協助與董事們的督導下，人壽經營團隊發揮智慧、群策群力一一克服問題：在這768天董事長任期內，在疫情無情衝擊、巨大市場波動的壓力下，所有新光人壽同仁仍努力不懈、堅守工作崗位，柏錚再次感謝各位付出與奉獻，大家辛苦了!

面對IFRS17與ICS制度接軌在即、日益複雜的經營環境，這些考驗難免讓大家的心情起伏不定或感不安，黎明前的夜是最黑的，柏錚期勉大家繼續發揮「堅定信心業精於勤、顧客至上服誠懇、信譽第一自重自尊、精誠合作貫徹始終」等新光人壽精神，並放心地依循公司的經營策略，我確信，甜美成果就在不遠處；如同在黃敏義總經理與各?主管的精心劃擘下，新光人壽112年度三階保險倍增月創下CSM達成率132.4%、換算保費逾21.5億元新台幣、原始保費突破63.2億元新台幣的佳績，這無疑就是大家懷抱正向信念、目標一致，團結合作的最佳表現。

今年適逢新光人壽60週年，幸賴900多萬名保戶信任、社會大眾肯定及您們的付出，新光人壽才能一步步走到這重要的里程碑！即將開啟新的篇章，相信在新一屆董事會的卓越領導下，凝聚同仁對公司向心力、對保戶提供最優質的服務、創造股東最大利益，朝下一個60年邁進。

祝福 新光人壽 生日快樂 基業長青祝福 您與家人 身體健康 闔家平安

永遠以身為「新光人」為榮的潘柏錚

潘柏錚2023.06.27