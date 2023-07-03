除了以兩大核心免疫細胞和幹細胞技術平台已有卓越表現。長聖宣布已建立第三個平台，即奈米新藥技術。此奈米藥物具有特殊的夾層結構，可以同時裝載親水性與疏水性的藥物，因此可用於包覆和傳遞小分子藥物、多胜(月太)和核酸藥物，載體表面也能夠嫁接抗體或對腫瘤具專一性的分子，使藥物靶向性地累積至腫瘤，大幅提高療效及降低副作用。

奈米新藥平台具有廣泛的應用前景，可由新劑型新藥橫跨至癌症疫苗，對於癌症精準醫療將為癌症患者帶來更多的機會與可能性。長聖的奈米新藥平台已在6月下旬向美國食品和藥物管理局(FDA)進行送件前會議(pre-IND meeting)，若得到FDA正向回覆，將可大幅縮短新藥開發時程，未來新藥臨床試驗(Investigational New Drug, IND)通過後，將啟動臨床試驗，掀起全球各界的關注。

本項奈米新藥平台除應用於癌症藥物的精進開發，未來在免疫療法、核酸藥物、癌症疫苗等，甚至於腦中風的治療都是長聖公司全力推動的方向。近期，奈米新藥平台與CAR001(CAR-T)在「2023 USBIO 北美生技展」上展示，引起了多家國際知名藥廠的詢問盛況，長聖三大技術平台亦將於2023亞洲生技大會(BIO Asia-Taiwan)7月27~30日中展示給國人。