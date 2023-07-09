古坑鄉華山村登步道「4-2登山步道」的虎頭蜂窩應該是新的。（民眾提供）

黑腹虎頭蜂攻擊性強。（民眾提供）

古坑鄉華山村登步道「4-2登山步道」旁一棵7、8公尺高樹上結一個虎頭蜂窩，雲林縣消防局勘查是黑腹虎頭蜂，徵求廠商以無人機噴藥但都被婉拒，為避人工摘除時虎頭蜂飛咬登山客，委外的捕蜂達人在半夜爬山、爬樹摘除蜂窩。

華山村的健身步道難易程度不同，受到鄰近縣市民眾喜愛，4-2步道是往二尖山、大尖山的登山步道之一，平日健走的民眾很多，不過6月底華山村長李國和向消防局求援，4-2步道1.2公里處旁的樹上有一個新虎頭蜂窩。

消防局人員及縣府農業處委外的捕蜂達人劉津丞前往實勘，發現虎頭蜂窩長在7、8公尺高處的樹上，而樹木又長在斜坡，徒手摘除有難度，但詢問噴灑農藥的無人機業者都無意願。

雲林縣消防局人員與捕蜂達人討論後，擬訂周延的移除計畫，決定趁夜間動手，以免兇猛的黑腹虎頭蜂抵抗攻擊登山客，且夜間虎頭蜂行動力較差，蜂窩已於7日凌晨移除。

登山客得知捕蜂達人及消防人員摸黑上山爬樹摘蜂窩，非常訝異且感激他們冒生命安全為民除害。

縣府農業處表示，虎頭蜂后在3月、4月築巢，7月至9月蜂量快速變多，中秋節前後蜂群達高峰。

農業處呼籲，遇虎頭蜂時把握幾個原則：不動聲色冷靜觀察、不干擾、朝虎頭蜂飛來的反方向或上風處沉穩地慢走大步離開；有過敏體質的民眾到郊外踏青最好隨身攜帶抗過敏、抗消炎的藥物或類固醇，萬一被蜂螫可立即注射，最重要是立即送醫急救。