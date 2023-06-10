雲林縣府最近推出8條健康型步道路線，鼓勵民眾隨時管理健康、養成習慣，也達到「雲林減碳生活行動年」目標；今（10日）在土庫水岸步道舉辦健走活動，走完贈送10枚雲林幣、超商50元禮物卡。

去年是雲林縣「全民健康運動年」，縣府各局處舉辦超過30場健走活動，累計3萬5380人參與。

根據雲縣府開發的「雲林健康運動資訊平台」及「雲林縣民健康管理系統」大數據統計，一年來雲林鄉親規律運動比率增加了近30％、肥胖比率下降4％至5％。

縣府與雲林科技大學去年開發「雲林健康步道」App，目前有古坑華山步道、虎尾農博公園、北港運動公園、口湖椬梧滯洪池、斗南田徑場、斗六藝術水岸園區、林內鄉紙蝶公園、雲林科技大學等8條健康步道路線，每一條路線約2、3公里長，起點、途中、終點設有藍芽感應點，走完全程獎勵雲林幣10枚，每日發放獎勵一次。

今天上午在土庫鎮水岸步道舉行健走活動，長度1.8公里，副縣長謝淑亞、土庫鎮長張特凱帶隊健走。

縣府表示，2023 年是雲林減碳生活行動年，呼應中央淨零綠生活政策，鼓勵民眾從食、衣、住、行、育、樂、購日常生活，選擇較低碳生活方式，健走是簡單容易施行又適合全年齡層的運動，不需要特殊的運動技能就能執行。

計畫處長李明岳表示，雲林縣老年人口比率超過20％，大約13萬人，讓長者維持健康、青壯年放心工作是重要課題，將廣設銀髮健身俱樂部，培養長者運動及健康管理習慣。

李明岳說，為鼓勵民眾攜家帶眷運動，不定時舉辦健走活動並提供雲林幣10枚獎勵，雲林幣可在200家超商兌換優質商品，今日參加土庫健走活動自帶環保隨行杯者另贈50元超商禮物卡、走完全程者再贈50元禮物卡。