林柏宏剛以主演《關於我和鬼變成家人的那件事》入圍台北電影獎影帝，今（16日）出席酒品一日店長活動，近期台灣演藝圈「＃MeToo」運動興起，林柏宏說，自己是個非常小心的人，在拍攝任何需要身體接觸的戲時，都會先和對手演員說有什麼樣的碰觸，「通常也都會安排排練與指導老師，要有很完整的溝通，大家會比較安心。」並稱「要學會保護自己和身邊的人，工作環境是大家可以一起去創造更好的狀態」。

被問到酒量如何，林柏宏笑回：「有睡飽的話，應該是可以一手（啤酒）慢慢喝。」還自爆20幾歲時喝酒不節制，曾喝到體力不支癱倒在路邊，也有過醉到睡在朋友家，「整個人斷片，醒來後不知道自己在哪裡，幸好衣服有穿好，但其實也就只是在我們前1天晚上，大家喝酒的地方。」還好他酒品不錯，頂多變得比較活潑、熱情，「如果我在KTV就會唱歌、跳舞，不用麥克風就能唱得比拿麥克風大聲，但不會是《鬼家人》裡的〈愛無赦〉那種，我的舞風走健康操路線。」

林柏宏自爆年輕時曾做出許多荒唐事。（HOROYOI提供）

近期曝光的新代言就有3個，他坦言還沒有想好要送什麼禮物犒賞自己，但已有開始計劃去歐洲旅行，以前很常獨自去旅行，「跟朋友在不同的地方會合，或者是有朋友在國外唸書就去找他玩幾天，然後自己玩幾天這樣。」他也分享自己在日本居酒屋與當地人搭話聊天，「他們會問我是做什麼工作，我就說演員，他們的反應就會很激烈『欸～』，很喜歡跟陌生人聊天。」先前去荷蘭，因為當地人都很高，還被覺得是高中生。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。