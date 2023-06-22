戲劇男神王傳一第一次上《飢餓遊戲》，戰力頗強。（中視提供）

王傳一（左起）、許孟哲、王上菲、周宜霈、蔡黃汝、王仁甫、王真琳、陳隨意、孫協志、梁赫群在《飢餓遊戲》中玩遊戲闖關。（中視提供）

中視《飢餓遊戲》日前主持人5缺2，王仁甫還打趣以「去蕪存菁」來形容，原來峮峮當天身體不適事前請病假，孫協志則因為暈車，全身冒冷汗想吐，只好開特例讓他坐在一旁，孫協志愧疚說：「這樣主持很怪。」不料錄影中途，他不舒服程度越來越嚴重，只好暫停錄影到醫院掛急診打點滴。

《飢餓遊戲》本周日（25日）邀戲劇男神王傳一當來賓，他鮮少參加外景節目，戰力頗強，讓主持群及來賓都很期待，爭著要跟他同一隊。身為奶爸的王傳一玩遊戲超投入，闖關時奮力學著鴨子扭屁股，經典呈現醜小鴨舞蹈，完全沒有偶包，成為本集看點之一。

同集來賓還有梁赫群、王上菲、陳隨意、周宜霈、王真琳等，一行人先在新竹集合，當聽到製作單位公佈一路向南的錄影行程時，陳隨意一臉無奈：「我一大早從高雄(搭高鐵)過來，現在卻要去台南」，話一說完大家都可理解他的心情但仍笑翻。

相較之下梁赫群一臉得意相當開心，原來蔡黃汝一大早把梁赫群誤認成坤達，這讓王仁甫不敢置信：「花花真的是在演藝圈待久了，染上一些惡習。」《飢餓遊戲》每周日晚間8點在中視播出。