位在台北市中山區的力行社宅，28日上午舉行動土典禮。該社宅也是台北市長蔣萬安上任後，第二例開工的社宅。北市都發局主任秘書史維斌表示，力行社宅工程經費為1.94億元，為地下2層、地上8層建築物，預計於2025年完工，並可提供35戶社會住宅。議員陳怡君表示，希望市府在施工期間不要趕工，如實監工跟驗收，並於施工期間注意周圍社區與學校的工安問題。

台北市力行社宅28日舉行開工動土典禮，社宅工程包含區民活動中心、里長辦公室、屋頂農園等公共空間，停車場動線採人車分離規劃保障雙方安全，建築物則取得綠建築、智慧建築、耐震、無障礙等標章認證，基地南、北兩側留設4公尺帶狀空間，東側退縮3.64公尺無遮簷人行道，提供行人友善通行空間，為保留戶外活動空間，更於一樓入口設置活動廣場，將社會住宅打造為住戶與在地居民社區融合的場域。

都發局表示，社會住宅是連續性重大市政建設，為了保障市民的居住權利，市府將穩健推動、逐步增加社會住宅資源，除了盤整公有土地興建外，更透過公私協力、精進多元取得管道方式推進，如透過公辦都更、EOD、TOD、都計變更、都更分回、容獎回饋等多元方式取得社會住宅存量，盼各界可給予支持與肯定。同時也將持續落實居住正義與城市美學，戮力打造高品質、高水準之建築。

到場參與動土儀式的民進黨台北市議員陳怡君表示，希望力行社宅不要再像柯文哲市長任內拚命趕工，導致社宅狀況百出，「房子不應該蓋到漏水、要注重施工品質，不要趕工，要如實監工跟驗收。」陳怡君說，工程施工期間，要做好工地防護，因為社宅周邊處於傳統社區，因此更要注意周邊長者跟學生的交通安全。

同樣有到場的國民黨議員陳炳甫則表示，前市長柯文哲任內，有幾處社宅施工品質不佳，出現住家漏水、落地窗無法閉合、洗衣機無法陳設等情形，希望蔣市府引以為戒，不要再犯過去的錯誤，提升社宅驗收品質，讓無殼蝸牛、租屋族有更優質社宅環境。