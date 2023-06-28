羅志祥即將於7／29、30日返場台北小巨蛋演出，為延續去年好評氣勢，這次不僅開放粉絲投票選歌，並且在舞台與節目製作都全面更新，羅志祥直言，這一次返場不管是編曲、舞台升級與服裝造型，基本上跟去年的視覺效果是完全不一樣的。開唱倒數一個月也開始進入集訓行程，不僅要練團還要與舞者們練舞，負荷量相當大，但羅志祥也保證為了表演好看，絕對會努力熬過去，展現最震撼的舞台給大家。

羅志祥為了給大家不一樣的感受，這次歌單換了不少過去較少表演的曲目，他在社群舉辦慢歌曲目票選，讓粉絲有機會聽到自己心目中的遺珠歌曲，也因此今天首次練團有點小小生疏。羅志祥指出，今天練團的狀況有點陌生跟不熟，原因是因為這次加了很多跟去年不一樣的歌曲。但為了給歌迷滿滿的誠意，加上部分曲目又是觀眾票選出來的慢歌，一定會練到很順，請大家放心。

羅志祥最近忙於為演唱會練團。（寬宏藝術x華納音樂提供）

不只歌單大換新，舞台設計也與上次截然不同，砸重金全面升級，在服裝方面也是經過多次開會討論，要把帥氣跟霸氣開到最滿。至於被問到嘉賓是否會邀請朱碧石首次登上台北小巨蛋舞台演出，羅志祥也不賣關子表示，雖然朱碧石最近國際行程滿檔，但出現是必須要有的，至於是在哪一天現身，你們來了就知道了。身為主秀的羅志祥也絕對會盡全力演出，不會讓風采被朱碧石搶光光。

《2023 羅志祥演唱會 EVOLUTION 台北站》購票請洽寬宏售票系統(kham.com.tw) 萊爾富、OK便利商店。