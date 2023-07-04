義大皇家酒店以及義大天悅飯店打造了一個讓籃球迷們熱血沸騰的機會，7月8日至8月27日止，將和體育人運動學校三方共同合作舉辦「2023籃球體驗營活動」，由體育人運動學校為3至12歲孩童們量身打造體適能與籃球基本運動結合闖關活動，只要通過五道關卡就可成為小小籃球員。

在兩間知名星級頂級奢華飯店裡，穿上球衣和同學朋友們打場籃球比賽，不僅讓彼此感情升溫還可增進籃球技巧，體驗競爭並交流球技的絕佳機會，在暑假裡留下特別的回憶。

義大皇家酒店以及義大天悅飯店和體育人運動學校共同合作，舉辦籃球體驗營活動將在暑假盛大舉行，義大皇家酒店在7／8、7／22、8／12、8／26周六於夢之湖廣場舉辦，而義大天悅飯店則是在7／9、7／23、8／13、8／27周日於童趣樂花園舉行，體育人運動學校擁有專業且充滿熱情的教練團隊，為3至12歲的孩童量身打造並提供豐富多樣的訓練課程。

結合體適能及籃球專業技巧並設計五道關卡，從兒童體適能挑戰開始暖身，接著是團隊合作趣味競賽、基本運球技巧及傳球挑戰訓練，最後留下合影。

義大皇家酒店表示，籃球體驗營不僅僅是一個提升籃球技術，更注重個人成長並從中找尋孩子們的興趣。此次活動參加對象為3至12歲的兩館飯店住客，無論男女都歡迎報名參加，家長們可在旁邊替孩子們加油，記錄成長時刻。