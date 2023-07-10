因應時代變遷，各縣市陸續推動都市計畫，不過有些都市計畫區因人口增加不如預期、少子化衝擊等，新設校的計畫面臨重新檢討，桃園市龍潭石門都市計畫內的文小用地，原預計2000年完工，卻至今沒動工。對此教育局說，都市計畫久遠需重新檢討，考量少子化、當地發展狀況，認為沒有急迫設校需求，將評估是否還有設校的必要。

桃園市在改制前便已辦理「龍潭石門都市計畫文小三新設國小學校用地工程」的徵收及發價作業，當時計畫書預定1998年7月動工、2001年6月完工落成，不過至今進度卻為0％，實際上也並未開工。

教育局表示，石門都市計畫區因為偏向觀光性質，當地雖然有畫設住宅區，但建案增加不多、人口成長幅度也不大，目前周邊的就學以三坑國小6個班級，其附設幼兒園有2個班級，和石門國小33個班級、其附設幼兒園有2個班級為主，由於近幾年來就學人數穩定，評估當地住宅發展、以及出生人口趨勢，目前沒有設校的急迫需求，將重新通盤檢討是否還有設校必要。

教育局另也提及，許多都市計畫因為推行年代久遠，已經無法因應時代的變遷，需要做通盤重新檢討，目前正在檢討的都市計畫，分別有中壢龍岡地區都市計畫、縱貫公路桃園內壢間都市計畫、大園菓林都市計畫、觀音草漯地區都市計畫、高速公路中壢及內壢交流道附近特定區等幾處都市計畫。