桃園鐵路地下化施作中，位於平鎮的南端鐵道出土位置原規畫於新光路平交道附近，但將永久阻斷該平交道，影響當地10多個里居民通行，地方擔憂未來台66、中豐路、延平路等要道恐更壅塞，盼研議南移方案。經民代協調與市府支持，鐵道局將與市府評估解決方案，預計8月中再開協調會討論。

立委呂玉玲指出，新光路為平鎮廣仁、宋屋、平鎮里等近10個里的要道，依原工程規畫，新光路平交道位於平鎮南端出土路段中間，勢必阻斷新光路，雖前市府有規畫往南延伸替代道路到台66橋下，但台66橋下原車流量就大，若再湧入新光路車潮恐更壅塞，且替代道路也對民眾不便。

「出土位置一定要過台66！」市議員陳韋曄表示，1個月前地方才得知此工程將永久封閉新光路平交道，該路段幾乎與中豐路平行，是往來平鎮、南勢及山仔頂的重要道路，若封閉恐造成交通災難，廣仁、宋屋里首當其衝受影響，若延伸1.2公里南移，未來當地交通會更順暢。

針對南端引道南移議題，市府也支持並協助發文給交通部，近日在立院舉行協調會，各方已有初步共識，同意朝南端引道南移方向推動。

桃園市捷運工程局長劉慶豐也說，已初步達成南移共識，現由鐵道局與市府共同協調，新光路是市民的「重要小徑」，若永久封閉，地方難以接受，由於台66線經常塞車，許多用路人甚至是救護車通行都走此道，等於是重要替代道路，中央與地方建設應長遠來看，及時解決問題。

鐵道局表示，鐵路地下化起終點擇定，皆參考桃市府提供的可行性方案，鐵道局已收到地方意見，目前鐵道局及桃市府將在1個月內評估解決方案與經費問題，預計8月15日再次舉行協調會討論。