新北市板橋區捷運新埔站附近大樓，有工人安裝冷氣時，冷氣不慎墜落，砸死等公車的黃姓女大生。桃園市長張善政表示，桃園市府已經開始進行相關預防措施，研擬「冷氣安裝相關作業指引」及「鑑定肇災原因」相關資訊，讓各家廠商在日後裝設冷氣時，可以遵照辦理。有網友表示，真的是太猛了。

張善政今(21日)在 臉書粉專貼文表示，20日新北發生冷氣掉落的事故，造成一位民眾不幸喪命。炎炎夏日，許多民眾會在這時候安裝或汰換冷氣，然而這背後隱藏的危機需要我們一起重視，若是沒有足夠的安全措施，不僅冷氣師傅自己暴露在危險當中，周遭的路人也會受到波及。

針對這次的事件，張善政指出，桃園市府已經開始進行相關的預防措施：勞動處將會研擬「冷氣安裝相關作業指引」以及「鑑定肇災原因」相關資訊，並轉知各大冷氣通路商、承攬商和桃園市廣告工程商業同業公會，讓各家廠商在日後裝設冷氣時，可以遵照辦理。

張善政點出，建管處也已經發函提醒各社區管理委員會，務必要善盡管理責任，針對社區安裝冷氣、外牆維修等工程，都必須在場監督，並且要標示圍束作業警示區域、安排專人維護管制，避免行人誤入施工範圍。現場人員也務必要提高警覺，隨時留意自身和往來民眾的安全，避免意外發生。

張善政表示，公寓大廈外牆現有的懸掛物，建管處也要求管委會須隨時注意是否牢固，若有需要，建管處會派員與相關專業技師到社區協助勘查，如有掉落疑慮的設施，應立即清除或是先圍束危險區域來保障民眾安全。

網友紛紛表示，「也要有工業安全規範」、「市長快速反應，真的是為市民著想」、「市長反應超快」、「這市長真的是太猛了」、「感謝市長，目前老舊公寓大樓外牆磁磚剝落，也是不定時炸彈，希望能有方式解決」。