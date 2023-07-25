今（25日）清晨6時許，新北市中和區中和路一棟大樓傳出墜樓意外，1名婦人不明原因墜樓，警消獲報趕抵現場，發現婦人已明顯死亡，未送醫，現場交由警方處理。

警方表示，今日6時許接獲民眾報案，有民眾墜樓需要警方到場處理，經調查，該名61歲黃姓婦人是大樓住戶，已連繫家屬到場，至於墜樓原因還待調查釐清。

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