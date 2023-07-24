士林地院首起國民法官參與審判案件，賴姓男子酒後駕駛轎車撞死70歲婦人，士林地檢署依酒駕致人於死罪起訴賴男，士院24日開庭進行準備程序，告訴代理人、賴男均認為國民法官引發外界關注，家屬不願「被消費」，而賴男則以國法案件無助雙方和解，雙方均請求不要以國民法官進行審判程序，檢方則認為，和解並非適用《國民法官法》與否的條件。

全案緣起，1月30日晚間6時許，賴男在新北市汐止區汐平路一處飲酒，酒後駕車上路，7時2分撞死正要過馬路的婦人，酒測值0.57毫克，檢警調查死因是多重性外傷，賴男則坦承犯罪，並願意賠償死者家屬。

法官詢問告訴代理人、被告賴男是否行國民法官參與審判，告訴代理人表示，死者家屬還沒有走出傷痛，法院首件國民法官案件，必定引發外界關注，會讓家屬受到打擾，家屬不希望失去親人的悲痛遭到消費，請求不行國民法官參與審判。

而被告賴男也表示，不要進行國民法官程序，全案經由媒體大肆報導，必定會掀起被害人家屬的傷痛，無助於雙方和解，他希望法院協助進行調解，之前是因為沒有律師的協助，曾透過里長去找家屬，但都被拒於門外，現在想盡最大的誠意和解。

告訴代理人轉述家屬說法，事發至今並沒有道歉，雙方3次見面，賴男都是冷面以對，希望法官判越重越好。但賴男表示，自己手頭上有100萬左右，願意立刻支付，並稱其他款項願意分期付款，還有土地已被扣押，可以轉移或是拍賣。

法官諭知，8月18日進行調解，如果調解成立的話，雙方對於刑度的共識差距不大，再由法院裁定是否要進行國民法官參與審判程序。

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