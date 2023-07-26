立法院長游錫堃今在立法院接見法國參議院外交暨國防委員會副主席葛托蘭，游錫堃表示，確保台灣安全，就是確保全球公共利益，期盼法國在內的全世界民主盟友，堅定幫助台灣，共同守護自由民主價值；葛托蘭說，法國總統馬克宏對參訪團表達正面看法，他會建議馬克宏，未來應邀請法國行政官員來台參訪，進行更高層級對話。

游錫堃致詞表示，近日法國總統馬克宏在台灣問題上，重申反對任何侵略，並派遣軍艦航行台灣海峽，充分顯示了法國作為太平洋國家一份子，堅定捍衛民主自由及守護印太地區和平穩定的決心。

游錫堃說，台灣作為國際民主社群的一份子，除了積極鞏固自身的民主外，也全力對抗與化解中國對台灣的威脅，透過成立全民防衛動員署、延長兵役等強化自我防衛能力，期盼全世界民主盟友堅定幫助台灣，守護自由民主價值。

葛托蘭致詞時表示，台灣是民主典範，但卻謙稱自己只是個年輕的民主國家，事實上，台灣遵守所有人權法治規範，積極參與國際事務，身為法國人，他對台灣的表現感到敬佩。台灣身為進展迅速的民主國家，在許多領域包括經濟、科技及創新的表現都相當亮眼，每次訪台都讓他感到驚豔。

葛托蘭指出，雖然法國議員的權力不如法國政府大，但他們仍積極推動台法關係，最近有個好消息，亦即參議院的友台小組人數已達42人，超過友中小組的40人，這是深具意義的進展。

葛托蘭表示，馬克宏總統知道他們此行訪台，持相當正面的看法，他將持續建議馬克宏派遣法國部長級官員來台有更高層級的對話，而歐洲也面臨普丁敵意，但他並未認同東西方就等同於對抗。他認為東西方仍有許多共享價值，目前的對立是肇因於民主與專制的對立，事實上東西方是可以並存的。