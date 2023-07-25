陸軍六軍團第三支部基隆祥豐營區24日下午，官兵在搬運120迫砲彈藥時，因不明原因突然發生爆炸。共9名士官兵受傷，還有人手臂疑遭炸斷。今上午所有官兵都已從基隆長庚轉至內湖三總安置，院方表示，目前官兵的生命徵象都很良好，不過2名較嚴重傷勢的官兵，因出現組織缺失，未來得進行手部功能重建。

長庚醫院指出，昨日送至基隆長庚的6位病患，其中5位輕傷者於第一時間緊急處置後已於昨晚轉至三軍總醫院；另一位重傷病患，經本院緊急搶救及後續手術治療，於加護病房觀察狀態穩定後，亦依軍方作業規定，於今早8點轉至三軍總醫院，由三總醫療團隊進行後續治療。

本次基隆受傷官兵醫療小組負責人、三總醫療副院長蔡宜廷表示，目前有2名官兵傷勢較嚴重，其餘輕傷者目前看起來都沒有太大問題，後續就是以住院觀察為主，三總現已成立專責醫療團隊，希望給國軍弟兄最好的照顧。

蔡宜廷說，傷勢較嚴重的2名弟兄，生命徵象都很穩定，但因為有一些肢體上的損害，其中包含組織上的缺失，因此即便是傷口恢復還是會有部分組織遺失，可能會影響手部功能，後續還有手部功能重建以及其他復健要進行。

另外，總統蔡英文今天上午9點30分也前來內湖三總探視陸軍第六軍團轄屬基隆彈藥分庫傷者及向家屬致意。