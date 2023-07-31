淡水皇極玄元宮於昨（30）日辦理繞境活動，雖有提前向新北市府申請路權，但繞境途中有部分信徒舉止荒腔走板，不顧公共安全隨意施放鞭炮煙火，還亂丟垃圾搞得街道一片狼藉，惹得當地居民相當憤怒；新北市環保局表示，已依法開罰6萬元，後續也將依法求償代為清除費用。

新北市環保局表示，淡水皇極玄元宮6月30日向新北市警察局申請路權，環保局18日接獲警方通報後，即提前在19日派員前往宮廟確認活動流程及宣導相關環保法規，但事後發現繞境規模、參與人數等都與申請資料明顯落差，起初宮廟告知預估參與人數為500人，但昨日全程派員監控時，即發現人數逐漸增加，已超出原先預估人數，入夜更達到高峰，預估逾3000餘人參與繞境活動。

環保局表示，雖然活動確實依規定在晚上10點前結束，但廟方未派足夠的清潔人力，造成現場10處街道的垃圾及鞭炮屑無即時清理，已違反《廢棄物清理法》，將對辦理「淡水皇極玄天宮十周年遶境活動」的五重蕊藝術有限公司開罰6萬元罰鍰，且為維護市容環境，淡水區清潔隊已動員逾30名人力進行清理，後續也將依法求償代為清除費用。

環保局強調，尊重民眾信仰自由權利，但本次遶境活動已嚴重影響市民生活，除依法開罰外，並將該宮廟列為列管名單，後續辦理相關活動將從嚴要求其審慎評估其送件資料，期望能在宗教信仰與市民生活環境品質間取得平衡，提升民眾生活環境品質。

新北市消防局表示，關於遶境途中有民眾施放爆竹，目前正在積極行政調查中，已向警方調閱相關監視器，同時請宮廟負責人作談話紀錄以釐清當時情形及施放行為人，後續將依違反《新北市爆竹煙火施放管制辦法》處以3萬以上，15萬以下萬罰鍰。

淡水警方指出，有關輕軌旁宮廟施放煙火是否涉及公共危險，將蒐集相關影像函請消防局檢視影像認定後，將依權責受理，另外當天有取締照相舉發100餘件騎車未戴安全帽。