侯友宜與紙風車劇團一起啟動摩天輪，象徵怪獸樂園正式開園。（新北市文化局提供）

2023新北市兒童藝術節今（5日）晚在新北市市民廣場正式登場，新北市長侯友宜與負責開幕演出的兒童劇天團「紙風車劇團」一起啟動樂園摩天輪裝置，象徵怪獸樂園正式開園。除主活動場外，文化局所屬各藝文中心與博物館，亦同步推出兒藝節系列主題體驗活動。

侯友宜表示，新北市兒童藝術節是暑假期間特別為小朋友量身打造的專屬活動，至今已邁入第15年，累積參與人次超過580萬人。今年以「怪獸樂園」為主題，主打多元、共融的色彩教育，活動場域以市民廣場為中心，延伸至重慶路行人徒步區，整個區域將變身為一座超大型彩色樂園，規畫6大好玩場域，讓小朋友跟怪獸們一起在樂園中探索。

市民廣場即日起至8月13日每天規畫主題表演，除由紙風車劇團開幕演出《武松愛老虎》外，還有YOYO家族、蘋果劇團、狂美交響管樂團及超炫無人機結合LED舞者表演等。8月13日閉幕演出，將由首度出現在兒藝節的雲門舞集，帶來《跟著雲門跳跳舞》，讓大小朋友一起共舞零距離。

文化局表示，今年兒藝節與遠雄文教公益基金會、育秀教育基金會推出手作體驗活動，準備豐富的積木、黏土，讓孩子們動手創作出夢想樂園，另也與台灣大哥大MyVideo合作推出線下《奇幻電影院》及線上《奇幻Fun映院》，此外還有統一超商股份有限公司、環球購物中心、板橋區商圈景觀發展協會、誠品生活板橋店等單位參與，讓兒藝節活動內容更加豐富。