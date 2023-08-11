「墨路行者」國際塗鴉大賽邀請超強國際評審團，圖為香港評審XEME的塗鴉作品。（新北市政府文化局秘書室提供）

「Just FUN 新北」街頭文化節即將開跑，18、19日不只有街舞大賽、還有《吉刻市集》可以逛！市集還會有4米高的桃紅巨兔「七桃」等民眾來打卡拍照。「MADSTREET狂熱街頭」饒舌比賽及「墨路行者」國際塗鴉大賽，將於本月26、27日在板橋府中廣場展開火熱決賽。「墨路行者」國際塗鴉大賽特別邀請來自俄羅斯的WAIS、法國DEZIO以及香港XEME組成國際評審團，來自全台各地的好手將會大展身手、爭取賽事獎金。

新北市文化局表示，饒舌及塗鴉賽事2022年首度在新北舉辦，深受年輕民眾喜愛，廣受迴響。今年「MADSTREET狂熱街頭」饒舌報名人數高達381組，分為校園組和激鬥組，評審團一個多月熱烈討論後，分別選出校園組20組、激鬥組21組入選，精彩決賽將於26日登場。

「墨路行者」國際塗鴉大賽這次總共有22組報名，同時為了鼓勵民眾對全球極端氣候議題的認識，這次比賽將以《全球暖化Global Warming》為主題，於26、27日於府中廣場進行決賽。決賽當天除了精彩激烈的賽事，還會有DJ刷碟、科技塗鴉、街頭滑板和街舞體驗，還有可愛的胖卡市集以及多達120組的街頭藝人展演和震撼視聽的嘻哈演唱會。

本月19、20日市民廣場將會舉辦「新北FUN街頭」街舞大賽，府中廣場則會出現四米高的粉紅巨兔「七桃」歡迎民眾前去拍照，也有好吃好逛的《吉刻市集》，現場還會有塗鴨噴漆體驗和新北學子帶來的街頭藝術表演。歡迎所有熱愛街頭文化的民眾共襄盛舉。