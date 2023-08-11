新北市一名30多歲女子被「食腦變形蟲」入侵鼻腔，引發腦膜炎，7日病發身亡，經查她曾去過新北市某室內親水設施，新北市監控曾去過該場所的642人。衛生局表示，10日下午會同中央及專家，再次查核個案曾前往的室內親水設施，該業者已將室內水域清空，經專家檢視後再次環境採驗，檢體交由中央進行檢測，預計最快1周會有初步檢驗結果。

衛生局表示，針對7月21日至8月9日曾至該場域遊憩的630位民眾，衛生局已於10日逐一致電進行關懷追蹤，提醒進行為期兩週的自主健康監測，除68位未接聽，餘562位目前均無相關疑似症狀。

衛生局呼籲，相關業者務必落實執行營業衛生管理事項，包括水池衛生管理、餘氯量符合標準等，並完備相關自主衛生管理措施，以保障民眾安全健康。

衛生局表示，依據衛福部公告「營業衛生傳染病防治管理規則」，泳池池水餘氯濃度建議保持1-3mg／L，現場檢測水池餘氯含量皆未達標準(大池0.86 mg／L、小池0.06 mg／L)，衛生局現場輔導業者改善並加強落實清消措施，後續待水質檢驗結果出爐，如確實檢出阿米巴原蟲，將依消保法開罰6萬到150萬。