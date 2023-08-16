食藥署今公布冰品及配料製造業稽查結果，共查核68家業者，其中1家的香草和芋頭口味冰淇淋遭檢出腸桿菌科超標，遭開罰3萬元。（王家瑜攝）

夏日炎炎，冰品是消暑必備食物，食品藥物管理署今公布冰品及配料製造業稽查結果，共查核68家業者，其中1家的香草和芋頭口味冰淇淋遭檢出腸桿菌科超標，遭開罰3萬元；另有3家涉及產品標示不實，竟有業者以「遠離DOCTOR」「老王賣瓜」作為品名，均已依違反《食安法》裁處。

食藥署南區管理中心主任魏任廷說明，112年度冰品及配料製造業稽查專案總計查核68家業者、抽查149件產品標示，其中10件、3家違規缺失，包括實際成分與標示不符、品名與產品本質不符，違反《食安法》第22條及28條規定，均已依法裁處，共計11萬元。

食藥署公布其中一家產品標示不符規定的冰品，品名為「遠離DOCTOR」，成分包括芒果、椰漿、砂糖、煉乳、奇異果，以及另一款品名為「老王賣瓜」，成分為芒果、綠哈密瓜、砂糖、煉乳、西瓜，由於其品名無法呈現本質，已違反《食安法》。

另外，本次共抽驗117件冰品及配料產品，其中1家、2件冰品，新北市巧莉食品有限公司的香草及芋頭冰淇淋產品，檢出腸桿菌科超標，高於標準10 CFU／g，違反《食安法》第17條規定，已依法裁處共計3萬元。

本次稽查結果亦有1家業者電子申報不實，違反《食安法》第9條，已依法裁處3萬元；3家未設置衛生管理人員違反《食安法》第11條，均已依法裁處共計9萬元；另有部分業者登錄、食品追溯追蹤系統及食品良好衛生規範準則（GHP）未完善，其中1家經複查仍不合格，依《食安法》裁處6萬元。

因應國際間陸續發生冰淇淋等食品遭致癌物「環氧乙烷」污染事件，以及我國邊境檢驗曾發現不合格產品，本次專案也針對環氧乙烷農藥殘留進行抽驗，共49件，均未檢出。