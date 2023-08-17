跨太平洋夥伴全面進步協定(CPTPP)於 2018年正式生效，共有11個成員國，分別是日本、加拿大、澳洲、紐西蘭、新加坡、越南、墨西哥、秘魯、馬來西亞、智利及汶萊，涵蓋人口約5億，GDP合計約占全球13％，其中日本、新加坡、馬來西亞、越南為我國出口前十大夥伴國，經貿關係尤顯重要，加以近期英國成功申請加入，可望成為第12個會員國，市場規模更是不容小覷。

財政部表示，近年我對CPTPP的11 國出口規模穩定成長，占我總出口比重在 2 成以上，111年更一舉突破千億美元，惟受景氣走緩影響，今(112)年前7月出口574億美元，較上年同期減14.9％，主要貨品全面滑落，惟仍低於總出口減幅(16.9％)。

我對CPTPP的11 國出口貨品以電子零組件為主，今年前月占比高達 50.6％，其次為礦產品、基本金屬及其製品、資通與視聽產品，各約占7％，前 4 大合計占逾7成。

國別方面，以日本為我對 CPTPP 最大出口國(占 33％)，前7月對其出口多數貨品走跌，惟受惠於電子零組件拉貨暢旺，僅年減 3.0％；其次對新加坡(占 28％)因電子零組件、礦產品需求減弱，減 13.1％；對馬來西亞(占 14％)隨礦產品、資通與視聽產品出口動能流失，減18.7％。

對越南(占 11％)年減 30.7％，主要係塑橡膠及其製品、化學品、紡織品、基本金屬及其製品等出口減緩所致；對澳大利亞(占 6％)受礦產品輸出劇減拖累，跌幅亦達 25.1％。