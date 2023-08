美國零售業巨擘沃爾瑪(Walmart)和品牌管理公司(Centric Brands)針對柬埔寨供應商被控涉及非法雇用該國最大女子監獄受刑人生產服飾出口,已展開相關調查。

媒體披露,柬埔寨首都金邊附近第2矯正中心(Correctional Center 2, CC2)的受刑人生產服飾及其他織品出口,這是該矯正中心更生計畫的一環。美國衣履協會(American Apparel & Footwear Association, AAFA)去年11月致函柬埔寨駐美大使喬恰(Keo Chhea),對「這些可信報導」表達強烈關切之意。

路透社檢視了AAFA去年11月首次去函,以及今年2月再次去函柬埔寨官員的信函內容。這是媒體首度披露此事,信中未點名任何疑似相關公司的名稱。

在美國,以受刑人生產的商品進行國際貿易皆為非法。由於柬埔寨近年來接受美國優惠貿易條件,因此在柬埔寨生產的此類商品也屬非法。根據國際勞動組織(ILO)相關規定,只要不是強迫勞動,獄中准許勞動行為。

柬埔寨商務部國務大臣索菲克(Sok Sopheak)告訴路透社,柬埔寨已對當地僱用第2矯正中心受刑人縫製旅館拖鞋出口至歐洲聯盟和日本的3家本地公司開出罰單,每家罰款5萬美元,並暫停其出口執照3個月。

這些拖鞋去年出口額約19萬美元(約新台幣607萬元)。

索非克證實這三家公司分別是W Dexing Garment、IGTM和Chia Ho Garment Industrial。路透社無法查明哪些旅館委託訂製這些拖鞋。

聯合國人權事務高級專員公署(Office of the U.N. High Commissioner for Human Rights)表示,該署已訪視第2矯正中心,並於2月獲知柬埔寨當局正在調查,以及監獄的工作坊已經停工。

包括2名第2矯正中心的前受刑人在內,4名熟悉內情的人士告訴路透社,獄中生產的其他商品似乎和沃爾瑪,以及IZOD與Calvin Klein、Tommy Hilfiger和Under Armour等品牌的授權夥伴Centric Brands有關。沃爾瑪和Centric Brands都有來自柬埔寨的代工產品。

她們向路透社展示一個可重複使用的沃爾瑪購物袋,以及IZOD的Polo衫。這些產品據說是在獄中工廠由受刑人生產。她們說,她們在出獄時帶出這些產品,最近的一次是在今年1月。路透社基於安全理由,不揭露其身分。

根據資料供應商Panjiva和ImportGenius提供的貿易紀錄,商品吊牌上印製的資料如進口商名稱、型號、出貨碼,以及美國聯邦貿易委員會 (U.S. Federal Trade Commission)發出的代碼等,顯示它們的出口目的地是美加地區。

這些紀錄並未揭露來源的工廠、供應鏈的過程或委託柬埔寨代工等資料,路透社無法獨立證實這些商品是在獄中生產。

對於路透社的詢問,這些美國公司,以及沃爾瑪的進口商Travelway Group International表示,他們正在調查他們的供應鏈。

沃爾瑪發言人6月初表示:「我們認為這些指控令人關切,無論哪種形式的強迫勞動都可憎,我們相信所有人應該被尊重,不能被剝削。」這名發言人表示,截至8月中調查行動還在進行。

Centric則在6月以電郵告訴路透社,該公司「已暫停」從柬埔寨一家工廠進口,並將立即終止經發現使用監獄勞動力的供應商。Centric於8月初表示,未發現有任何證據支持使用獄中勞動力生產Polo衫的說法,不過,已結束和該家工廠的合作關係,但未透露是哪家工廠。